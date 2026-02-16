Памятник архитектуры загорелся в российском регионе

Утром 16 февраля в Новокузнецке произошел пожар в здании дворца культуры «Алюминщик» - одного из крупнейших и старейших ДК региона. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы около 9 утра. По данным очевидцев, огонь охватил крышу и чердачное помещение, над зданием поднялся густой дым.

На момент прибытия первых пожарных подразделений в здании находились десятки людей. Самостоятельно, еще до приезда спасателей, из дворца культуры эвакуировались 48 человек. Всего, по информации мэра города Дениса Ильина, внутри было 68 человек. Оперативные действия позволили избежать жертв: никто не пострадал.

Пожарным расчетам удалось быстро сбить открытое пламя. Огонь бушевал на площади 80 квадратных метров. В МЧС сообщили, что к настоящему моменту открытое горение полностью ликвидировано, специалисты продолжают проливку конструкций, чтобы исключить скрытые очаги.

Предварительной причиной пожара следователи называют короткое замыкание электропроводки. Следственный комитет начал доследственную проверку, в ходе которой предстоит установить точные обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку соблюдению правил пожарной безопасности.

Дворец культуры «Алюминщик» - не просто здание, а объект культурного наследия регионального значения и архитектурная доминанта Новокузнецка. Построенный в 1960 году по индивидуальному проекту ленинградского архитектора Леонида Лужбина, он считается самым большим ДК в Кемеровской области. Учредителем учреждения является городское управление культуры.