Самолет Jet2 произвел экстренную посадку в Брюсселе из-за драки дебоширов

Авиакомпания Jet2 пожизненно запретила полеты двум пассажирам, которые устроили драку на борту рейса Анталья — Манчестер. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили на портале AirportHaber.

© Вечерняя Москва

Конфликт произошел из-за громкого прослушивания музыки. Спор между двумя мужчинами в состоянии алкогольного опьянения быстро перерос в драку: пассажиры наносили друг другу удары руками и ногами.

— Экипаж принял решение о незапланированной посадке в Брюсселе, где нарушителей сняли с рейса сотрудники полиции, — добавили в издании.

В компании подчеркнули, что намерены добиваться в судебном порядке компенсации расходов, связанных с вынужденной посадкой и задержкой рейса. Расследование продолжается.

Пассажиры рейса Оренбург — Москва также устроили в самолете массовую драку. Конфликт начался с того, что пьяному мужчине не понравилась надпись на футболке соседки — «Помощь наркозависимым».

Кроме того, в январе прошлого года пьяный пассажир бизнес-класса в самолете Airbus A330 во время рейса Москва — Минеральные Воды напал на экипаж судна, после чего сломал руку бортпроводнику.