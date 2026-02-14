Полиция накрыла нелегалов на стройке в центре Петербурга

В Адмиралтейском районе Северной столицы прошли масштабные проверки строящегося жилого комплекса. Правоохранители нагрянули на объект, расположенный на Лермонтовском проспекте, чтобы выявить нелегальных мигрантов и пресечь использование труда "резиновых" рабочих.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД, визит силовиков застал врасплох иностранцев, трудившихся там отделочниками. Часть из них попыталась ускользнуть от бдительных глаз полиции, причем методы конспирации выбрали самые разные.

"Некоторые прятались в только что отремонтированных комнатах, забиваясь в углы квартир. Один горе-маляр затаился прямо в дверном проеме, видимо, надеясь слиться с интерьером. А самый отчаянный забрался на чердак, полагая, что там его точно не найдут", — с иронией описали ситуацию в ведомстве.

Всего за время облавы стражи порядка проверили документы у 112 человек. В итоге 28 иностранцев не смогли подтвердить законность своего пребывания в стране. Их доставили в отделы для разбирательства и привлечения к административной ответственности.

В полиции подчеркнули, что точечные рейды по стройкам города продолжатся — силовики намерены и дальше наводить порядок в миграционной сфере.