Победителю шоу «Танцы со звездами» сменили меру пресечения

Следствие сменило меру пресечения находившемуся под домашним арестом победителю шоу «Танцы со звездами» Алексею Леденеву. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие отпустило под подписку о невыезде соучредителя подрядной организации «Интертехника» Леденева. Вместе с бизнес-партнером Алексеем Мороховым и экс-директором компании Юрием Чернышевым он дал признательные показания по делу о хищении при поставках фальсифицированных деталей концерну «Калашников».

Следствие при этом расторгло досудебное соглашение о сотрудничестве с Мороховым и Леденевым. Морохову продлили срок ареста еще на 3 месяца, всего до 18 месяцев, то есть по 12 мая 2026 года включительно. Чернышев также находится под подпиской.

Леденев — спортсмен и предприниматель, в 2010 году становился победителем шоу «Танцы со звездами». Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. В чем именно его подозревают — в материале «Газеты.Ru».