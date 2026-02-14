Склад нефтеперерабатывающего завода загорелся на Кубе

Пожар вспыхнул на территории нефтеперерабатывающего завода «Ньико Лопес» в Гаване. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщили в министерстве энергетики и горнодобывающей промышленности в X.

© Вечерняя Москва

По данным ведомства, возгорание произошло на одном из складов с нефтепродуктами. Спасатели взяли ситуацию под контроль.

Позже в Сети появились кадры с места происшествия. На них виден большой столб черного дыма, который поднимается из резервуара.

Эксперты сейчас устанавливают причины возгорания. Данных о пострадавших или масштабах ущерба пока не поступало

29 января на нефтеперерабатывающем заводе компании Tüpraş в турецком городе Измит провинции Коджаэли произошел взрыв. На месте работали «многочисленные пожарные и аварийные бригады».

В этот же день на заводе по производству агрохимикатов в пригороде Буэнос-Айреса тоже случился мощный взрыв — в результате ранения получили минимум 22 человека.

В конце ноября мощный взрыв прогремел и на заводе по переработке отходов в австралийском Сиднее. Крупный резервуар с химикатами взлетел на воздух, после чего начался пожар.