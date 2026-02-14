Суд арестовал троих участников акции у здания Роскомнадзора

Таганский суд привлек к административной ответственности нарушителей за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлениями Таганского районного суда Москвы 13 февраля 2026 года назначены наказания по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») в виде административных арестов сроком на 15 суток Чуянову Михаилу Сергеевичу, Кривяку Кириллу Дмитриевичу и Шакирову Григорию Рустамовичу, которые повесили на вход в здание Роскомнадзора велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства», – говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что активисты в качестве акции против блокировки мессенджера Telegram заблокировали столичный офис Роскомнадзора.