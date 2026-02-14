«Схема Долиной» вновь сработала в Москве

«Схема Долиной» продолжает работать в России. Жительница Москвы в суде лишилась квартиры, которую купила, взяв кредит. Теперь она выплачивает 90 тысяч рублей ежемесячно и судится с продавцом, сообщает телеграм-канал «База» со ссылкой на пострадавшую.

Жительница Москвы Алла взяла кредит и купила двухкомнатную квартиру на юге столицы за 12,6 млн рублей. Жильё продавала «интеллигентная на вид женщина с высшим образованием», намеревавшаяся переехать к родственникам. Продавец представила все медицинские справки о нормальном психическом состоянии, и сделка состоялась.

Однако после продажи женщина отказалась выезжать и обратилась в полицию, заявив, что действовала по требованию мошенников и отдала им все деньги.

Алла решила принудительно выселить продавца с помощью суда, но та подала встречный иск о расторжении договора купли-продажи. При этом экс-владелица квартиры сослалась на экспертизу, показавшую, что в день сделки она не понимала, что делает из-за «эмоционально-лабильного расстройства на фоне гипертонии».

В итоге суд признал сделку недействительной.

Алла намерена оспаривать это решение. Сейчас у нее нет денег и квартиры, при этом приходится выплачивать большие проценты по кредиту.