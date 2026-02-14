Верховный суд разрешил изъять у петербуржца единственное жилье за долги отца

Верховный суд России встал на сторону кредитора в споре с жителем Санкт-Петербурга, разрешив включить унаследованную квартиру в конкурсную массу, несмотря на её статус единственного жилья.

Об этом сообщается на сайте высшей судебной инстанции.

Поводом для разбирательства стало банкротство гражданина. Мужчина вступил в наследство, получив квартиру, однако вместе с ней к нему перешли и долговые обязательства перед девелопером на сумму 9,1 млн рублей. Застройщик потребовал реализовать недвижимость в счёт погашения долга.

Суд первой инстанции изначально отказал компании, так как по закону единственное жильё должника обладает исполнительским иммунитетом. Однако в ходе дальнейшего рассмотрения дела вскрылись детали, указывающие на недобросовестность ответчика.

Было установлено, что незадолго до объявления себя банкротом наследник передал свою долю в другой квартире матери. Судебная коллегия расценила эти действия как намеренное ухудшение жилищных условий.

Согласившись с доводами строительной компании, Верховный суд России постановил включить спорную квартиру в конкурсную массу для последующей продажи.

