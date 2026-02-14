Четверо детей с матерью стали жертвами поджога дома в российском регионе

В Хабаровском крае женщина и четверо ее детей стали жертвами пожара, сообщает прокуратура региона.

Пожар произошел ночью 14 февраля в частном жилом доме в поселке Кукан Хабаровского района. При ликвидации пожара обнаружены тела женщины и четверых ее детей, трое из которых были несовершеннолетними.

По данным источника Telegram-канала 112, предварительная причина пожара — поджог дома. Следственным органом по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ.

Ранее в Петербурге десятилетний школьник предотвратил пожар. Он вернулся домой после занятий и почувствовал запах дыма. Выяснилось, что в одной из комнат вспыхнул масляный радиатор. В городском управлении МЧС отметили, что ребенок не растерялся — он закрыл дверь в комнату, чтобы не дать дыму и огню «подпитки» и предотвратить распространение. Затем он вызвал пожарных и стал стучать в квартиры соседям.