Двигатель самолета взорвался прямо во время полета над Нигерией

Двигатель самолета Boeing 737-700 взорвался прямо во время полета над Нигерией. Об этом сообщает «Би-би-си».

Инцидент случился во время полета из Лагоса в Порт-Харкорт. Пассажиры услышали громкий взрыв, а выглянув в иллюминатор, увидели раскуроченный двигатель.

Отмечается, что экипаж самолета, на борту которого находились 80 человек, принял решение об экстренной посадке в аэропорту Бенина. По предварительным данным, никто не пострадал.

В 2005 году в Нигерии потерпел катастрофу пассажирский самолет Boeing-737. Самолет следовал в столицу Нигерии город Абуджа (Abuja), расположенный в центральной части страны.