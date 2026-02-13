Подросток отправился по домашний арест после поджога заправки

Подростку из Санкт-Петербурга после поджога заправки избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга вечером в пятницу.

Напомним, что подростка обвиняют в содействии в террористической деятельности (по части 1 статьи 205 УК РФ). По версии следствия, фигурант в четверг поджег топливораздаточную колонку на АЗС в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействие на принятие ими решений.

Несовершеннолетний был задержан в тот же день.

В пятницу Ленинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста по 11 апреля 2026 года.