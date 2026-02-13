Российскую художницу признали виновной в изготовлении взрывчатки

Самарский областной суд признал законным приговор в виде 20 лет лишения свободы, вынесенный художнице Ирине Измайловой за госизмену. Об этом сообщает ФСБ России.

Тем самым коллегия по уголовным делам отклонила апелляционную жалобу осужденной.

Женщина была признана виновной в сотрудничестве с иностранным государством 11 июня 2025 года. Как рассказывала ее адвокат Евгения Рыжкова, Измайлова в 2022 году проводила отпуск в Кишиневе, где познакомилась с представителями украинской разведки. Угрозами ее родственникам, проживающим на Украине, они заставили художницу изготовить взрывчатые вещества. Измайлова выполнила их требование, но затем одумалась и уничтожила взрывчатку, отметила защитница.

В августе 2023 года силовики провели обыск у нее дома и нашли на столе 0,25 грамма взрывчатого вещества. 1 сентября 2023 года ее задержали. Измайлова признала вину, но позже против нее возбудили дело о госизмене, после чего она изменила свою позицию и стала настаивать на своей невиновности.

По данным ФСБ, Измайлова вступила в контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. Она по их заданию собирала и передавала информацию об объектах критически важной инфраструктуры. Также женщина перевезла через российскую границу наушники, в которых были спрятаны печатные платы с радиоэлементами и компонентами, которые могли быть использованы для приведения в действие взрывного устройства. Кроме того, Измайлова изготовила взрывчатку для диверсий по заданию спецслужб Украины.

Процесс над ней проходил в закрытом режиме.