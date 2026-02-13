«112»: Мужчину насмерть завалило снегом в Новой Москве

В частном домовладении в Бекасово, расположенном в Новой Москве, на улице в пятницу, 13 февраля, мужчину насмерть завалило снегом.

© Вечерняя Москва

— Экстренным службам спасти его не удалось, к их приезду он уже был мертв, — передает Telegram-канал 112.

Официальной информации по поводу случившегося пока нет.

Ранее в подмосковной деревне Глазово девочек в возрасте четырех и пяти лет завалило снегом, в результате чего одной из них выбило зуб и ушибло руку, а другой — рассекло бровь. Детей долго искали в снегу, после чего их доставили в медицинское учреждение.

В тот же день в подмосковном Солнечногорске наледь откололась с крыши пятиэтажного жилого дома и упала на 50-летнего мужчину, который из-за этого оказался травмирован. В связи со случившемся Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту услуг, не отвечающих требования безопасности.