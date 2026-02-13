В Балтийском море отключен кабель между Польшей и Швецией

Подводный кабель в Балтийском море, соединяющий Польшу и Швецию, отключён из-за неисправности.

© Global look

Об этом сообщила компания «Польские энергетические сети» (PSE) на своём сайте.

В компании уточнили, что связь между странами была временно прервана.

При этом энергосистема функционирует стабильно и все критерии безопасности соблюдаются.

По предварительным данным, сбой не связан с внешним вмешательством.

В настоящее время ведётся подготовка к проведению ремонтных работ.

Ранее премьер Латвии Эвика Силиня заявляла о повреждении кабеля частной компании в Балтийском море.