В Балтийском море отключен кабель между Польшей и Швецией

В Балтийском море отключён кабель между Польшей и Швецией
Подводный кабель в Балтийском море, соединяющий Польшу и Швецию, отключён из-за неисправности.
Об этом сообщила компания «Польские энергетические сети» (PSE) на своём сайте.
В компании уточнили, что связь между странами была временно прервана.
При этом энергосистема функционирует стабильно и все критерии безопасности соблюдаются.
По предварительным данным, сбой не связан с внешним вмешательством.
В настоящее время ведётся подготовка к проведению ремонтных работ.
Ранее премьер Латвии Эвика Силиня заявляла о повреждении кабеля частной компании в Балтийском море.