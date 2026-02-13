Мужчина отрубил своей матери голову топором в Башкирии

В городе Камертау 25-летний местный житель из личной неприязни замахнулся на мать топором и множество раз ударил ее по шее, в результате отрубив голову. Позднее он поместил части тела в полиэтиленовые пакеты, стеклянные хозяйственные банки и пластиковые тазы. Мужчину заключили под стражу на два месяца. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.

© Вечерняя Москва

— Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, — говорится в сообщении.

Постановление Кумертауского межрайонного суд республики еще не вступило в законную силу, передает Telegram-канал пресс-службы.

26 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге 13-летняя школьница убила свою мать ножом из-за того, что та ограничивала использование телефона и запрещала встречаться с друзьями. Позднее девочка попыталась скрыть следы — подожгла квартиру, нанесла себе порезы на руках и придумала историю о неизвестном, который якобы напал на них.