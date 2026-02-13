В порту Александрии произошло ЧП с грузом для АЭС

В египетском порту Александрия во время выгрузки произошло повреждение оборудования для строящейся атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа». В результате происшествия погиб человек. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в РБК со ссылкой на источники.

— В настоящий момент преждевременно делать окончательные выводы о характере повреждений и технических причинах случившегося. В установленном порядке сформирована комиссия по оценке последствий инцидента, — отметили в пресс-службе «Атомстройэкспорта».

По информации СМИ, повреждение произошло из-за падения во время выгрузки. Источник сообщил, что это оборудование относится ко второму, неатомному контуру электростанции и не связано с реактором. Другой информированный источник добавил, что в результате инцидента погиб человек, это также подтвердили в пресс-службе «Атомстройэкспорта».

— Это сотрудник египетской подрядной организации, задействованной в стивидорных работах, — передает сообщение компании РБК.

