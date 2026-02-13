Загадочную гибель 20-летней российской модели связали с делом педофила Эпштейна

Загадочную гибель российской модели Русланы Коршуновой связали с делом финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Своей догадкой подруга манекенщицы Ева Бехер поделилась в разговоре с Aif.

© Lenta.ru

Известно, что имя модели, которая покончила с собой в Нью-Йорке в возрасте 20 лет, числится в опубликованных файлах Эпштейна. В документах свидетелей подтверждают, что Коршунова летала на частном самолете бизнесмена на остров Little St. James в Карибском море, где проходили его скандальные вечеринки.

По словам Бехер, она замечала странности в поведении подруги, но не знала причин изменения ее психологического состояния. При этом собеседница издания убеждена, что манекенщицы была неспособна на суицид.

«Она не была способна на такое, что бы ни происходило в ее жизни. Возможно, какие-то события ее надломили, это было иногда заметно по ее грустным глазам. Но она отчаянно любила жизнь, и у нее были планы», — пояснила она.

Спустя время, после обнародования файлов Эпштейна. Я понимаю, почему Руслана все скрывала. Эта информация была опасна для близких. Они переписывались с Эпштейном. Это страшны люди, они ставили эксперименты над психическим здоровьем, используя не традиционную медицину. Я думаю, что откроются еще факты Ева Бехер

Это было убийство, и, скорее всего, заказное, как мы теперь понимаем. И это обстоятельство: она зашла с длинными волосами, а обнаружили ее с обрезанными. Возможно, эта история тянется с того самого острова. Может быть, какой-то человек, который на нее "положил глаз", увидел где-нибудь в журнале. Просто ткнул пальцем в известную девочку и сказал: "Хочу вот эту". Мы не знаем, как все происходило, но возможно, тот же самый человек захотел иметь ее волосы как фетиш. Сейчас в голове рисуются самые ужасные картины», — отметила она.

Кроме того, в Андрея Малахова Бехер заявила, что Коршунова рассказывала ей о полете на частном джете, но не уточняла, в какой компании и куда отправлялась.

«Она рассказывала о каком-то полете на частном самолете и говорила, что встретилась там с одной очень известной женщиной из России. Имен не называла. Потом еще говорила, что очень ждет свой день рождения. После хотела с кем-то бороться, но я не понимала, с кем и зачем. Она жила с какой-то тайной, чтобы не подставлять себя и своих близких. Но то, что она изменилась после этой поездки — точно», — подытожила гостья программы.

«Русская Рапунцель»: что на самом деле произошло с Русланой Коршуновой

28 июня 2008 года Руслана Коршунова была найдена мертвой у окна своей квартиры на Манхэттене — за четверо суток до своего 21-го дня рождения. Во время расследования полиция не нашла в ее доме ни предсмертной записки, ни признаков присутствия посторонних, а медэкспертиза не обнаружила в ее крови ни наркотиков, ни алкоголя. Согласно официальной версии, Руслана Коршунова покончила жизнь самоубийством, однако ее родственники и друзья до сих пор в это не верят.

Ранее модель из Москвы Лану Пожидаеву заподозрили в вербовке россиянок для вечеринок Джеффри Эпштейна.