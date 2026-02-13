В Крыму арестованы члены тайной экстремисткой ячейки

Члены экстремистской религиозной ячейки, задержанные сотрудниками ФСБ в Бахчисарайском районе Крыма, заключены под стражу. В ней также состояли двое граждан России.

© ФСБ России

Установлено, что подозреваемые на тайных встречах вербовали местных мусульман и распространяли идеологию создания «всемирного халифата», сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-релиз, выпущенный УФСБ по РК и Севастополю.

При обысках изъяты пропагандистские материалы террористической направленности, средства связи и электронные носители. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, планировавшийся членами запрещённой международной террористической организации.