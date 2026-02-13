Утонувшего в Карелии лыжника обнаружили благодаря его собаке

Попавшего в полынью и утонувшего в Ладожском озере лыжника нашли благодаря его собаке. Она все это время была рядом и пыталась помочь хозяину.

Об этом сообщил в соцсети глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин. Он отметил, что пес не покидал место происшествия несколько часов.

11 февраля житель Москвы, 1981 года рождения, отправился на лыжах с турбазы "Соромяки" в сторону острова Селькамарьянсаари от острова Кильпола в Ладожском озере. Камеры зафиксировали его в точке отправления.

Обратно он не пришел этим маршрутом. И пропал. Его искали спасатели Карелии и Ленинградской области. Об этом писала и "РГ".

Причина ЧП - выход на опасный участок. В месте провала толщина льда составляла всего 2 сантиметра, а в открытой части Ладожского озера вода вообще не замерзла.

Как удалось узнать, погибший лыжник - 44-летний московский художник.