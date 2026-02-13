Прокуратура начала проверки после падения наледи на людей в Подмосковье

Прокуратура начала проверки после того, как два человека пострадали в Ступине и в Солнечногорске после падения наледи с крыш жилых домов. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Прокуратура Московской области организовала проверки по фактам травмирования граждан в результате падения наледи в Ступино и Солнечногорске, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Один из инцидентов произошел на улице Пушкина в Ступине. Кусок льда упал на 10-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу. По информации СМИ, у нее диагностировали перелом грудного отдела позвоночника.

В тот же день наледь упала на 50-летнего мужчину возле дома на Красной улице в Солнечногорске. Пострадавшего госпитализировали. В связи с этими инцидентами прокуроры оценят действия должностных лиц управляющих организаций, которые несут ответственность за содержание общего имущества жилых домов.