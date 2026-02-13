Фигурантам дела о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева предъявили обвинение

Продолжается расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь генерал-лейтенанта Министерства обороны Российской Федерации Владимира Алексеева, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

© Российская Газета

На сегодняшний день детально изучены и сопоставлены полученные следствием сведения. Это данные осмотра места происшествия, показания обвиняемых о тщательной и заблаговременной подготовке преступления по заданию СБУ, о мотивах действий организаторов и исполнителей посягательства, направленных на устрашение населения с целью дестабилизации деятельности органов власти.

- С учетом общей картины преступления и указанных обстоятельств следствие предъявляет обвинение в совершении террористического акта Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину. Зинаиде Серебрицкой аналогичное обвинение будет предъявлено заочно, - уточнила представитель СК.

Следственный комитет устанавливает и ищет организаторов преступления.