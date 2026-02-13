Врача частного зоопарка в Москве оштрафовали за гибель аистов

Мужчину, работавшего ветеринарным врачом в частном зоопарке «Планета обезьян» в Новой Москве, наказали за гибель трех африканских шерстистых аистов. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции государственного обвинителя межрайонной природоохранной прокуратуры 44-летний ветеринарный врач частного зоопарка «Планета обезьян» приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей за гибель трех африканских шерстистых аистов, — рассказала Нефедова.

Мужчина мог спасти птиц, однако не предпринял никаких действий, что привело к их смерти. Прокуроры выявили, что животных долго не кормили и не давали воды. Аистам приходилось питаться несъедобными предметами, например, остатками резины. Суд также запретил мужчине работать ветеринарным врачом на протяжении года.

В июле 2025-го лемур набросился на ребенка около зоопарка «Планета обезьян». Животное укусило пятилетнего мальчика за голову и шею. Ребенка доставили в больницу. Мать пострадавшего обратилась в полицию.