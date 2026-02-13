Появились новые подробности о госпитализации детей из центра в Алтайском крае

В больнице Алтайского края остаются восемь пациентов, госпитализированных из центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Еще троих детей выписали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное Министерство соцзащиты.

В пятницу, 13 февраля, появилась информация, что 11 детей попали в инфекционное отделение Больницы скорой медицинской помощи с признаками вирусной кишечной инфекции. Два ребенка находились в состоянии средней степени тяжести, отмечает «Интерфакс».

По данным Telegram-канала Shot, у детей предварительно диагностировали гастроэнтерит. Из-за госпитализации детей из реабилитационного цента следователи возбудили дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

По данным Shot, специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в центре и отбирают пробы в столовой.