17-летний россиянин вышел из бара и замерз насмерть

В Екатеринбурге нашли мертвым 17-летнего подростка, который вышел из бара и пропал. Тело обнаружил дворник возле бывшей бани 12 февраля. Об этом пишет E1.RU.

По данным источника издания, накануне юноша отдыхал с друзьями в баре неподалеку. Он вышел на улицу без верхней одежды около шести утра и направился в сторону заброшенного здания, где позже скончался от переохлаждения. В это время его друзья оставались в баре.

Погибший занимался рукопашным боем, он учился в колледже, жил с мамой.

