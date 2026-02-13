Суд избрал меру пресечения мужчине, сломавшему нос девушке в московском метро

Суд запретил покидать пределы столичного региона, а также общаться с лицам, допрошенными по уголовному делу, мужчине, который сломал нос девушке на станции метро «Китай-город». Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщил корреспондент из зала суда.

— Парню, сломавшему нос девушке в московском метро, избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий. Ему нельзя покидать пределы Московского региона и общаться с другими лицами, допрошенными в рамках уголовного дела, — передает РЕН ТВ со ссылкой на журналиста.

Инцидент произошел 3 февраля. Тогда мужчина подошел на станции к незнакомой ему девушке и попросил у нее деньги. Пассажирка отказала фигуранту. Он начал оскорблять ее, а затем ударил по лицу. Полицейские задержали подозреваемого 9 февраля. В его отношении завели уголовное дело.

Злоумышленнику предъявили обвинение.

Расследованием дела также заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. Глава ведомства затребовал доклад об установленных обстоятельствах.