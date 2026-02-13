Раскрыта причина отставки мэра Липецка

Стала известна возможная причина внезапной отставки мэра Липецка Романа Ченцова. По данным Mash, у чиновника нашли недвижимость на 100 миллионов рублей, что вызвало вопросы у прокуратуры.

© Соцсети

За последние пять лет официальный доход Ченцова и его семьи составил около 20 миллионов рублей. При этом он обзавелся трехэтажным коттеджем площадью 300 квадратов в элитном поселке Кулешовка под Липецком, а также пятью квартирами в Воронеже. Участок под строительство появился у будущего мэра за год до назначения на должность. Стоимость усадьбы оценивают примерно в 50 миллионов рублей.

Сам Ченцов в разговоре с Mash обвинения в коррупции опроверг. По его словам, проверка действительно проводилась, но ее результаты находятся в Министерстве региональной безопасности правительства Липецкой области. Чиновник добавил, что сейчас планирует заняться здоровьем.

Напомним, ранее Ченцов объявил об уходе с поста мэра, объяснив это семейными обстоятельствами и желанием уделить больше времени близким.