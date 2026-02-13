Новость о покончивших с собой после звонка мошенников школьницах оказалась фейком

Резонансная новость о двух школьницах из Петербурга, которые покончили с собой за одни сутки якобы после звонка украинских мошенников, оказалась фейком. Об этом пишет ИА Регнум.

По словам источника издания, между собой погибшие девочки 2013 и 2011 годов рождения связаны не были и на страшный шаг пошли по разным причинам: одна из-за несчастной любви, другая из-за затяжной депрессии.

Кроме того, погибшие школьницы жили в разных районах города и не были знакомы. Никакие мошенники незадолго до смерти им не звонили, заявил источник агентства.

Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства трагедий.

