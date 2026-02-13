Бабушка и внук-подросток насмерть забили инвалида-колясочника в Кузбассе

В Кузбассе бабушка и внук-подросток насмерть забили инвалида-колясочника. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 56-летняя жительница Кемеровского муниципалитета поругалась с мужчиной. Вместе со своим двоюродным внуком она принялась его избивать. Изверги нанесли инвалиду не менее 20 ударов в область головы и туловища, после чего сбежали.

Мужчина был госпитализирован, но спасти его не удалось — в больнице он скончался. Врачи зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму.

Фигурантов задержали. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.