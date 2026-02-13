$77.1991.71

Шансы найти бесследно пропавших в тайге Усольцевых оценили

Lenta.ruиещё 1

Существует два сценария поисков семьи Усольцевых в тайге Красноярского края после схода снега. В частности, их могло засыпать грунтом, что усложнит задачу найти россиян, считает доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев, чьи слова приводит aif.ru.

Шансы найти бесследно пропавших в тайге Усольцевых оценили
© РИА Новости

Ученый полагает, что если тела остались на поверхности земли, то после схода снега вероятность их обнаружения крайне высока. Однако если они попали в яму или старый старательский шурф, то шансы на их обнаружение значительно сокращаются.

«Могла произойти осыпь. В таком случае весеннее обследование поверхности может ничего не дать», — пояснил Медведев.

При этом он подчеркнул, что в случае обнаружения Усольцевых, их еще можно будет опознать, так как температура воздуха на уровне земли буквально с первых дней октября не поднималась выше нуля.

«Следовательно, некоторые мягкие ткани вполне могли сохраниться в виде, доступном для экспертиз», — добавил собеседник издания.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября прошлого года и пропали. Ранее Сергея Усольцева связали со скандально известным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.