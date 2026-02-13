Шансы найти бесследно пропавших в тайге Усольцевых оценили

Существует два сценария поисков семьи Усольцевых в тайге Красноярского края после схода снега. В частности, их могло засыпать грунтом, что усложнит задачу найти россиян, считает доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев, чьи слова приводит aif.ru.

Ученый полагает, что если тела остались на поверхности земли, то после схода снега вероятность их обнаружения крайне высока. Однако если они попали в яму или старый старательский шурф, то шансы на их обнаружение значительно сокращаются.

«Могла произойти осыпь. В таком случае весеннее обследование поверхности может ничего не дать», — пояснил Медведев.

При этом он подчеркнул, что в случае обнаружения Усольцевых, их еще можно будет опознать, так как температура воздуха на уровне земли буквально с первых дней октября не поднималась выше нуля.

«Следовательно, некоторые мягкие ткани вполне могли сохраниться в виде, доступном для экспертиз», — добавил собеседник издания.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября прошлого года и пропали. Ранее Сергея Усольцева связали со скандально известным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.