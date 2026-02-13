Сотрудники Лувра украли у музея миллионы евро

Во Франции раскрыли мошенническую схему с поддельными билетами в Лувр, ущерб музею оценили более чем в десять миллионов евро. Об этом сообщает Le Parisien.

Следствие установило, что схема действовала около десяти лет, обслуживая до 20 групп ежедневно. В деле фигурируют девять человек, включая сотрудников Лувра, экскурсоводов и организатора сети.

В Лувре отметили, что расследование началось после жалобы музея в декабре 2024 года. Первым подозрительным оказался дуэт китайских гидов, который многократно пропускал группы по одним и тем же билетам, а затем внимание следователей обратили на других экскурсоводов.

Силовики подтвердили версию музея с помощью систем слежки, включая прослушку, зафиксировав повторное использование билетов, разделение групп для обхода оплаты и возможное участие сообщников внутри музея. В июле 2025 года началось судебное расследование по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег, коррупции и использовании поддельных документов. По данным следствия, часть средств могла быть вложена в недвижимость во Франции и Дубае, при этом изъяли более 950 тысяч евро, несколько автомобилей и банковские сейфы, передает издание.

Ранее, 19 октября 2025 года, четверо грабителей под видом рабочих проникли в музей, вскрыли две витрины, похитили девять ювелирных украшений и скрылись на скутерах. Все происходило прямо на глазах у посетителей, операция заняла всего семь минут.