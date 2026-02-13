Россиянка 30 лет скрывалась по городам страны из-за трагического застолья

В Екатеринбурге следователи предъявили обвинение 45-летней местной жительнице, которая участвовала в расправе 29 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Трое соучастников были осуждены еще в 1998 году, а обвиняемая скрывалась. Почти 30 лет она жила в разных регионах, в том числе отдаленных. На днях ее задержали на промышленном предприятии Екатеринбурга. Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

По версии следствия, в ночь на 27 января 1997 года обвиняемая вместе со знакомыми устроила застолье в квартире на улице Металлургов. Позже к ним присоединился ранее незнакомый мужчина — его пригласили, чтобы урегулировать уличную ссору. Вскоре поведение гостя показалось компании некорректным, и между ними вспыхнул конфликт.

Злоумышленники избили мужчину руками, ногами и сковородой, затем вынесли на улицу, где продолжили избиение. После этого, пытаясь скрыть следы преступления, они перенесли пострадавшего в соседний подъезд и оставили там. Мужчина не выжил.

