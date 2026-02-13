Семья Усольцевых пропала в Красноярском крае почти пять месяцев назад. Но эта история продолжает обрастать большим количеством домыслов и предположений. Медик Валентин Дегтярев, знакомый отца семейства Сергея, полагает, что обстановка в доме была очень напряженной. Он изучил материалы дела и встретился с пасынком Ирины Усольцевой Данилом Баталовым.

Дегтярев не исключает версии убийства кого-то из членов семьи — как Сергеем, так и Ириной. По мнению медика, эта история похожа на бытовые конфликты, которые часто заканчиваются трагедией.

— Сергей вполне мог заявить Ирине о разрыве. Между ними отношения давно были не в порядке — и так рассказывала сама же Ирина в своем блоге. Да и потом, мне кажется, Сергей уже уставать от своей молодой жены начал, потому что ну уж больно она неординарная была, — сказал мужчина.

Особое подозрение у медика вызывает спокойное поведение Баталова. Дело в том, что юноша утверждает, что держится ради бабушки, но Дегтярев считает такое поведение странным для человека, чьи родители пропали.

— Мне кажется, что юноша обманывает всех нас, уверяя, что его родители сбежали. Мне кажется, что он знает, что их нет в живых, — указал Дегтярев.

По мнению медика, тот факт, что юноша избавился от телефона, чтобы избежать вопросов, только усиливает эти подозрения. Хотя Дегтярев не обвиняет Баталова напрямую в причастности к исчезновению, он уверен, что тот владеет важной информацией.

— Эта такая странная семья, такие странные обстоятельства их исчезновения, что возможно все. Я никого не обвиняю, просто высказываю версии. В любом случае будем ждать развития событий. Надеюсь, что СК доведет до конца расследование, — передает слова друга Усольцева Aif.ru.

До этого SMM-менеджер Усольцевой Дарья Фурштейн раскрыла сведения о том, что Ирина, которая пропала вместе с супругом Сергеем и дочерью Ариной, за несколько дней до этого была подавленной и уставшей.