Ребенок пропал по дороге домой из школы в российском городе

В Калининграде 12-летний ребенок отправился домой из школы и пропал. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Отмечается, что школьника ищут уже третий день. К поискам привлекли полицейских, волонтеров и несколько десятков жителей Калининградской области.

Известно, что 11 февраля его видели на острове, в СНТ «Победа», а также в микрорайоне Александра Космодемьянского.

Ранее в Кемеровской области воспитатель не заметила, как пропал ребенок. Все произошло 10 февраля в таштагольском детсаду №10. Двухлетний ребенок незаметно ушел гулять. Его обнаружила случайная прохожая на соседней улице.