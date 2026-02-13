В Москве затопило станцию МЦД-4 «Нижегородская»

На станции четвертой линии Московских центральных диаметров «Нижегородская» произошел потоп. Вода льется с потолка на переход. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили очевидцы.

На опубликованных в Telegram-канале «Осторожно, Москва» кадрах видны лужи, которые образовались в переходе.

Позднее стало известно, что часть платформы затопило из-за прорыва трубы. Специалисты работают на месте, устраняя последствия потопа.

— Из-за прорыва трубы произошло подтопление части платформы. На месте ведутся работы по устранению подтопления при помощи специального оборудования, в том числе насосов. На период проведения работ место подтопления огорожено, — сообщили в пресс-службе МЖД.

В июле прошлого года вода заполонила подземные переходы на станции МЦД-2 «Павшино» в Подмосковье. К этому привели ливни, которые тогда обрушились на Москву и область. В связи с непогодой также временно не было движения на Калужско-Рижской линии метро. Поезда не ходили от «Октябрьской» до «Беляево».