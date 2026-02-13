В аэропорту Казани самолет выкатился за пределы летного поля

Судно авиакомпании "Аэрофлот" выполнял рейс Казань — Москва, на борту находилось 158 пассажиров и члены экипажа

Татарстанская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров после инцидента с самолетом в международном аэропорту Казани.

Случай произошел 13 февраля с воздушным судном А320 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшим рейс №1193 по маршруту Казань — Москва. Самолет выкатился за пределы рулежной дорожки. После происшествия была организована экстренная высадка пассажиров. На борту находилось 158 пассажиров и члены экипажа. К счастью, никто не пострадал, а воздушное судно не получило повреждений.

Для доставки пассажиров в пункт назначения авиакомпания предоставила резервный борт.

Напомним, что недавно транспортная прокуратура проводила проверку по еще одному делу: в аэропорту Казани умер пассажир рейса Пекин — Москва.