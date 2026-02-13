Пьяная россиянка устроила два дебоша в аэропорту за неделю

Россиянка дважды за неделю устроила дебош в аэропорту из-за того, что ее не пустили на рейс до Сочи. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

8 февраля 43-летняя жительница Глазова во время прохождения досмотра в авиагавани Большое Савино начала скандалить и оскорблять сотрудников авиакомпании и пассажиров из-за того, что ее сумка не влезла в калибратор. Наряд полиции не смог успокоить женщину. Ее доставили в линейное отделение, но оттуда дебоширка попыталась самостоятельно уйти. В итоге на нее надели наручники и отправили в камеру временного содержания.

На следующий день несостоявшаяся путешественница предстала перед судом, ей назначили наказание в виде штрафа. Однако 10 февраля гражданку России задержали второй раз на том же аэродроме из-за повторного скандала. Выяснилось, что новые билеты до курорта Краснодарского края ей купил супруг. При этом женщина прибыла в воздушную гавань в состоянии сильного опьянения. Сотрудники перевозчика наотрез отказались пустить пьяную пассажирку на борт.

Глазовчанку снова привезли в отдел полиции. В ее крови офицеры обнаружили этиловый спирт в количестве 1,38 миллиграмма на литр. Женщина провела очередную ночь в изоляторе, а наутро оказалась в суде, где ее повторно оштрафовали, но уже по статьям за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

