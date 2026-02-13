Девять лет колонии запросили для журналистки «Дождя»* Котрикадзе**

Прокурор запросил заочно приговорить к девяти годам колонии журналистку телеканала «Дождь»* Екатерину Котрикадзе**. Она обвиняется в распространении фейков об армии России. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в суде.

© Вечерняя Москва

— Прокурор в прениях сторон попросил заочно приговорить журналистку телеканала «Дождь»* Екатерину Котрикадзе** к девяти годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии, — пишет РБК со ссылкой на инстанцию.

Женщине грозит до 10 лет колонии. Она находится в розыске. Котрикадзе** опубликовала в мессенджере несколько постов о российской армии в 2022 году. В них, как показала экспертиза, содержится фейковая информация о действиях солдат против мирных граждан Украины. Впоследствии в отношении журналистки завели уголовное дело. В октябре прошлого года Котрикадзе** заочно арестовали на два месяца. Позднее СК завершил расследование дела.

*Признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в

РФ.

**Признана иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.