Адепты секты, где пропали две девочки, задержаны

РЕН ТВ сообщает, что на секту "Русская православная церковь — Царская империя" осуществлен "налет" силовиков, а ее адепты задержаны.

Журналисты уточнили, что среди задержанных – несколько "священнослужителей" (мужчины) и одна женщина. Другие подробности уточняются.

Также, по данным РЕН ТВ, последователи секты продолжают активно расширяться и занимают новые поселки в Ульяновской области. Главными заложниками оказываются дети, которым запрещается ходить в школу и общаться со сверстниками, а также обращаться и за медпомощью.

Напомним, стало известно, что мать, адепт секты, выкрала двух девочек, когда они шли в школу. Также сообщалось, что связанная с пропажей двух сестер из Петербурга секта действует после арестов.