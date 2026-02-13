Пьяный врач забралась в холодильник и замерзла насмерть

В Соединенных Штатах врача из Никарагуа обнаружили без признаков жизни в морозильной камере супермаркета, пишет Daily Mail.

ЧП случилось в Майами, штат Флорида, в декабре. По информации издания, 32-летняя анестезиолог Элен Массиэль Гарай Санчес зашла в магазин вечером, ничего не купила, но прошла в зону для сотрудников магазина, где забралась в морозилку. Никто из персонала не заметил того, что произошло. Утром ее обнаружили на полу морозильной камеры голой — женщина замерзла насмерть.

Спустя некоторое время стало известно, что уровень этанола в крови женщины составлял 0,112% при допустимых нормальных значениях 0,08%. Сильное алкогольное опьянение стало сопутствующей причиной переохлаждения. Сотрудники правоохранительных органов исключили криминальную версию инцидента, отметив, что дверь холодильника была оборудована аварийным механизмом открывания изнутри.

Семья погибшей подала иск на сумму более $50 млн долларов к управляющему супермаркетом и сети в целом, утверждая, что менеджер, зная об исчезновении посетительницы, не предпринял каких-либо действий для ее поиска и спасения.