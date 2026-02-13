Переписка со взрослым закончилась гибелью школьницы

В Санкт-Петербурге произошла трагедия. Тело школьницы было обнаружено под окнами жилого дома. По данным телеканала "78", этому предшествовала длительная история психологического давления и шантажа со стороны взрослого мужчины, с которым школьница познакомилась в интернете.

Тело подростка было обнаружено накануне вечером.

«При ней нашли записку, в которой она признавалась, что ей нравится взрослый мужчина. Школьница не смогла справиться с его шантажом», — сообщает источник.

Криминальная история началась около года назад, когда злоумышленник, представившийся 37-летним Юрием из Хабаровского края, вошел в доверие к ребенку. Спустя время он начал требовать откровенные фотографии и угрожать расправой над семьей девочки. Мать погибшей узнала о ситуации за несколько недель до трагедии, прочитав переписку в телефоне дочери. Женщина попыталась вмешаться, связалась с мужчиной и потребовала оставить ребенка в покое, после чего заблокировала его. Однако накануне вечером девочка сказала, что ей нужно позвонить, вышла из квартиры и больше не вернулась.