Черногория передала РФ мужчину, распылившего перцовку в метро в Москве

Из Черногории в Москву доставят Феликса Александрова, обвиняемого в хулиганстве. Мужчина распылил в вагоне столичного метро перцовку в 2024 году, а затем скрылся за границей. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

© Вечерняя Москва

— По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Черногории экстрадируют Феликса Александрова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), — рассказали на сайте ведомства.

Мужчина, по данным следствия, совершил преступление в марте 2024-го. Тогда он распылил перцовку в сторону пассажиров, а после скрылся. Александров находился в международном розыске. Его удалось задержать в Черногории. В скором времени фигуранта доставят в столицу для проведения дальнейших следственных действий.

