Еще одну гражданку Узбекистана расчленили в Стамбуле

Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле подтвердило гибель еще одной гражданки республики, которая считалась пропавшей после убийства ее подруги. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«По предварительным данным, установлено, что гражданка Эргашалиева Сайёра, 1994 года рождения, ранее считавшаяся пропавшей без вести после инцидента, связанного со смертью Дурдоны Хакимовой, также скончалась», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 23 января подозреваемые двое соотечественников погибших в ходе ссоры убили Эргашалиеву ножом, расчленили тело и выбросили останки в мусорные контейнеры района Фатих. На следующий день, используя ее телефон, они вызвали Хакимову и расправились с ней аналогичным способом, сбросив тело в контейнеры в Шишли.

Подозреваемые задержаны, дали признательные показания и находятся под стражей. Генконсульство взяло расследование под контроль.

Ранее в Стамбуле полиция обнаружила обезглавленное тело гражданки Узбекистана в мусорном баке. В ходе проверки отпечатков пальцев выяснилось, что погибшей является 37-летняя гражданка Узбекистана Дурдона Хакимова.