Самоубийства двух российских школьниц оказались связаны

Перед самоубийством две семиклассницы из Санкт-Петербурга общались по телефону с украинскими мошенниками. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, правоохранители изучили телефоны школьниц и выяснили, что они общались с неизвестными, следы которых ведут на Украину.

Ранее сообщалось, школьниц нашли мертвыми с разницей в день. Одну из девочек прохожие заметили под окнами 12-этажного жилого дома на улице Лагоды, а вторую семиклассницу без признаков жизни обнаружили на проспекте Буденного в Красносельском районе.