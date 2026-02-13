Раскрыто, почему во Владивостоке не удалось спасти погибших в квартире детей

Пожарные не могли подъехать к горящему дому во Владивостоке из-за машин, которыми был заставлен двор. В это время в квартире на седьмом этаже погибали трое детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

© Московский Комсомолец

Сигнал о возгорании в доме №30 на улице Толстого поступил поздно. Когда спасатели приехали, проезд во двор оказался заблокирован — жильцы вплотную заставили территорию автомобилями. Пожарным пришлось маневрировать, теряя минуты.

К моменту, когда спасатели добрались до подъезда, оттуда уже валил густой дым. Квартира горела открытым пламенем. Полностью потушить пожар удалось только к половине второго ночи.

В огне погибли трое детей 3, 6 и 9 лет. Родителей в это время дома не было. Из соседних квартир спасли шестерых человек. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.