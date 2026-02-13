Подросток пришел с топором в российскую школу

В Ханты-Мансийском автономном округе восьмиклассник принес топор в школу. Об этом сообщила региональная прокуратура.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошел в поселке Пойковский Нефтеюганского района 12 февраля. Топор заметила учительница, она забрала его и сразу вызвала полицию. Сейчас по факту случившегося организована проверка.

Глава района Алла Бочко рассказала, что подросток нашел топор на улице по дороге в школу и планировал забрать его домой после занятий. По предварительным данным, злого умысла в действиях школьника нет.

«Сотрудники школы обязаны передавать информацию правоохранителям при обнаружении любого потенциально опасного предмета», — написала чиновница в телеграм-канале.

