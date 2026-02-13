В Москве дети отравились купленным во "ВкусВилле" супом

Сеть супермаркетов "Вкусвилл" начала внутреннее расследование после сообщений об отравлении в Москве детей супом с креветками.

"Инициировали лабораторную проверку свежей партии и аудит производства", - заявили ТАСС в компании.

Как стало известно СМИ, родители полуторогодовалого и трехлетнего малышей купили суп в магазине "Вкусвилл" на Первомайской улице в Москве. После обеда у детей появились признаки пищевого отравления: началась рвота и заболел живот.

Перепуганная мать обратилась с претензией в Роспотребнадзор. Проверка показала, что в супе в шесть раз превышен уровень опасных бактерий, пишет "Shot Проверка".

Отмечается, что производитель супа - компания "Королевский вкус" - в прошлом месяце получил три предостережения. Нарушения были выявлены в онигири, салате оливье и салате с черносливом.