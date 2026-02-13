Жертвами стрельбы в кампусе университета Южной Каролины стали два человека

Режим изоляции введен в Университете Южной Каролины в США. Занятия отменены, студентам оказывают психологическая помощь после стрельбы в кампусе учебного заведения, передает телеканал Fox News.

Стрельбу открыл неизвестный в четверг вечером в жилом комплексе Hugine Suites. Университет объявил о введении режима изоляции около 21.15 по местному времени, он действует до сих пор. Занятия в университете отменены, информация о зачинщике стрельбы и его мотивах пока не раскрывается.

