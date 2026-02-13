После массового заболевания в алтайском детском центре заведено дело
Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности после ЧП в Первомайском районе Алтайского края, где из краевого центра для детей и подростков с ограниченными возможностями были госпитализированы 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции.
Как сообщили в краевом главке СКР, назначены судебные экспертизы, проводится осмотр места происшествия.
Обстоятельства случившегося также выясняют санврачи.
По данным минсоцзащиты Алтайского края, инцидент произошел в детском реабилитационном центре "Родничок". Госпитализированы 11 детей, угрозы их жизни нет. Остальные дети из центра, у которых нет признаков заболевания, отправлены по домам.
В самом центре проводятся противоэпидемические мероприятия.