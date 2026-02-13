Ждали шесть лет: бывший «гроза мигрантов» Челябинска отправлен в колонию

Бывший глава отдела миграционного контроля управления по делам миграции ГУ МВД по региону Владимир Белоносов, которого боялись все без исключения приезжие, отправлен в колонию. Некогда статусного полицейского признали виновным в систематическом получении взяток от иностранцев и приговорили к 10 годам строгого режима, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Рассмотрение дела длилось почти шесть лет.

Белоносов пришел с сумкой, его сопровождали супруга и сын. Сам экс-полицейский закрыл лицо маской. В суде было установлено, что он родился 14 января 1970 года, женат, на момент совершения преступлений имел несовершеннолетнего ребенка, сейчас находится на пенсии.

«Суд приговорил Белоносова признать виновным. Путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — зачитала приговор судья Ольга Курило.

Часть срока ему зачтено за период отбывания под стражей, когда он был в СИЗО и под домашним арестом.

Дополнительно к основному приговору Белоносова лишили звания подполковника внутренней службы и запретили занимать определеные должности на десять лет. Также он должен выплатить штраф в размере 15 миллионов рублей. Взятку в сумме почти 4 млн рублей конфисковали.

Белоносов попал под следствие в апреле 2018 года. Сотрудники УФСБ по региону задержали его по подозрению в коррупции. Изначально в деле фигурировала сумма в 400 тысяч рублей, которую Белоносов получил за последние восемь лет работы в органах. Но уже через сутки она выросла до миллионов — при избрании меры пресечения раскрыли шокирующие подробности дела.

Согласно материалам, Белоносов получал взятки от иностранцев с 2008 по 2016 годы. Речь идет о том периоде, когда он служил в УФМС Калининского района, до реформы миграционной службы и перехода ФМС в полицию. Суммы разнились от случая к случаю. Например, некоторые бизнесмены, нанимавшие иностранцев, могли платить по 500 рублей за одного работника. В частных случаях Белоносов поднимал ценник.

Выполняя свою часть сделки, миграционщик оформлял иностранцев по фиктивным адресам и игнорировал проверки. По некоторым данным, Белоносов регистрировал приезжих в квартирах родных и знакомых. Само собой, проживали они по другим адресам, а из-за отсутствия контроля чувствовали себя вполне свободно.

Расследование дела Белоносова заняло около двух лет. В апреле 2020 года материалы поступили в суд, но уже через пару месяцев вернулись на дополнительное расследование. Второй процесс по экс-силовику начался в марте 2021 года и, наконец, закончился.