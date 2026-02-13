Главарю террористической ячейки из российской колонии увеличили срок

Апелляционный военный суд увеличил срок главарю террористического сообщества, которое изучало радикальную идеологию и практики терроризма в дагестанской колонии, Арбахану Ахмедову. Об этом сообщает РИА Новости.

Окончательным наказанием Ахмедову путем частичного сложения стали 23 года заключения, первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее Ахмедова приговорили к 20 годам лишения свободы. Было установлено, что он, а также еще трое мужчин, находясь в колонии в Дагестане, вступили в террористическое сообщество. Ахмедов был одним из старших среди других участников, проводил регулярные занятия по изучению исламистской радикальной идеологии и практики терроризма. В марте 2020 года мужчина возглавил сообщество.